В Екатеринбурге завели уголовные дела на подделавших прописку родителей первоклашек

С 1 февраля в Екатеринбурге запись детей в первый класс ведется по месту прописки. Прокуратура Верх-Исетского района по итогам зачисления первоклассников запросила данные в отделе по вопросам миграции ОП №9 УМВД России по городу. В результате проверки выяснилось, что четыре родителя предоставили ложные сведения о месте проживания ребенка.

В школах №25, №11, №23, №69 рассказали, что справки были предоставлены родителями лично или через отдел приема и выдачи документов МКУ «Центр муниципальных услуг».