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#домахорошо
В Екатеринбурге завели уголовные дела на подделавших прописку родителей первоклашек
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургКонфликт вокруг Храма-на-Драме
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В Екатеринбурге завели уголовные дела на подделавших прописку родителей первоклашек

Сегодня, 18:52ПроисшествияФото: Медиахолдинг 1Mi
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