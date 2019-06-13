В Екатеринбурге завели уголовные дела на подделавших прописку родителей первоклашек
В Екатеринбурге возбудили четыре уголовных дела в отношении родителей, подделавших прописку детей для записи в первый класс, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
С 1 февраля в Екатеринбурге запись детей в первый класс ведется по месту прописки. Прокуратура Верх-Исетского района по итогам зачисления первоклассников запросила данные в отделе по вопросам миграции ОП №9 УМВД России по городу. В результате проверки выяснилось, что четыре родителя предоставили ложные сведения о месте проживания ребенка.
В школах №25, №11, №23, №69 рассказали, что справки были предоставлены родителями лично или через отдел приема и выдачи документов МКУ «Центр муниципальных услуг».
По материалам прокуратуры, в отношении родителей возбудили уголовные дела по статье «Использование заведомо подложного документа» (ч. 3 ст. 327 УК РФ). Наказание предусматривает штраф до 80 тысяч рублей, или 480 часов обязательных работ, или два года исправительных работ, или до шести месяцев ареста.