Новые правила записи первоклассников в школу появилось в Екатеринбурге

В школах Екатеринбурга подготовлены новые правила записи в первый класс на 2019 год. С 15 декабря по 23 января заявления смогут подать льготники, к этой категории относятся дети сотрудников органов уголовно-исполнительной системы, органов федеральной противопожарной службы, таможни, полиции, военнослужащих и так далее.

С 1 февраля по 30 июня стартует этап подачи заявлений от всех граждан Екатеринбурга в приписанные школы. С 1 июля по 5 сентября можно подать заявление в любую школу города на свободное место.

В 2019 году увеличится количество приписанных к домам школ, всего 105 школ. В 2018 году мэрия Екатеринбурга создала сервис на официальном сайте города для подачи заявлений, выделив на эти цели 400 тысяч рублей. Личный кабинет начнет свою работу 15 декабря. Авторизоваться в нем можно через сайт Госуслуг, для этого необходима подтвержденная учетная запись в системе ЕСИА, с номером телефона и электронной почтой.