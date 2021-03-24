Офис уже лишили части полномочий, в ближайшие дни в издательство с ревизией приедет генеральный директор и главный редактор федеральной «КП» Владимир Сунгоркин, сообщает Ура.ру со ссылкой на инсайдеров.
По их словам, у редакции отобрали полномочия по увольнению и трудоустройству сотрудников, сейчас это процесс будет происходить через Москву. О сокращениях работников объявили на этой неделе, это связано с падением тиража газеты.
Екатеринбургская редакция и раньше работала в связке с нашим московским офисом. Поэтому ни о какой потере полномочий речи не идет. Что касается каких-либо изменений, то мы не стоим на месте и ищем различные пути для укрепления наших рейтингов в регионе,рассказала редакции TagilCity.ru редактор «КП-Екатеринбург» Екатерина Салтыкова.
Она отметила, что это нормальный процесс развития для любого предприятия.