Обучение правилам пожарной безопасности пройдет в тагильских частных учреждениях

На совещании у главы города замначальника территориального отдела Роспотребнадзора Юрий Огнев рассказал, что в 2017 году было проведено 7 проверок в 9 частных детских садах Нижнего Тагила. Сумма предписаний и штрафов составила 114 тысяч рублей.

На совещании обсуждались вопросы контроля работы частных детских садов и домов для престарелых.





Замначальника территориального отдела Роспотребнадзора Юрий Огнев рассказал, что в 2017 году было проведено 7 проверок в 9 детских садах. Сумма предписаний и штрафов составила 114 тысяч рублей.





Большая часть нарушений коснулась правил пожарной безопасности – ответственных за пожарную безопасность лиц и инструкций по ее обеспечению, эвакуационных выходов и сигнализации. Во многих группах реальное число детей не соответствовало заявленному.





По итогам обсуждения, глава города Сергей Носов поручил провести совместное совещание с представителями малого бизнеса и компетентных органов. Мэр допустил возможность проведения обучения для персонала частных учреждения правилам пожарной безопасности, передает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.



