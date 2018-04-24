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Новости Нижнего Тагила

Обучение правилам пожарной безопасности пройдет в тагильских частных учреждениях

24 апреля 2018, 18:25Добавить новость
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На совещании у главы города замначальника территориального отдела Роспотребнадзора Юрий Огнев рассказал, что в 2017 году было проведено 7 проверок в 9 частных детских садах Нижнего Тагила. Сумма предписаний и штрафов составила 114 тысяч рублей.

На совещании обсуждались вопросы контроля работы частных детских садов и домов для престарелых.

Замначальника территориального отдела Роспотребнадзора Юрий Огнев рассказал, что в 2017 году было проведено 7 проверок в 9 детских садах. Сумма предписаний и штрафов составила 114 тысяч рублей.

Большая часть нарушений коснулась правил пожарной безопасности – ответственных за пожарную безопасность лиц и инструкций по ее обеспечению, эвакуационных выходов и сигнализации. Во многих группах реальное число детей не соответствовало заявленному.

По итогам обсуждения, глава города Сергей Носов поручил провести совместное совещание с представителями малого бизнеса и компетентных органов. Мэр допустил возможность проведения обучения для персонала частных учреждения правилам пожарной безопасности, передает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.

Наша задача - способствовать обеспечению качественного предоставления услуг в частных детских садах и учреждениях по уходу за пожилыми людьми, -- подвел итог совещания Сергей Носов.

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