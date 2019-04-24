Из Екатеринбурга выдворят 22 нелегальных мигранта
Сегодня, 19:36ОбществоФото: пресс-служба УМВД по Екатеринбургу
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В Екатеринбурге задержали 22 нелегальных мигранта. Все они будут выдворены из России, сообщает пресс-служба УМВД по Екатеринбургу.
Сюжеты: Екатеринбург
Спецопрерация прошла 18 апреля. Правоохранители проверили документы у всех иностранных граждан, работающих на объекте в районе на улице Сахарова – Мехренцева.
Некоторые из мигрантов попытались скрыться, однако были задержаны. Суд постановил выдворить из России 22 человека, которые нарушили правила пребывания на территории страны.
В общей сложности в отношении иностранцев было наложено штрафов на сумму в 48 тысяч рублей.
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