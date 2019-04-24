Из Екатеринбурга выдворят 22 нелегальных мигранта

Спецопрерация прошла 18 апреля. Правоохранители проверили документы у всех иностранных граждан, работающих на объекте в районе на улице Сахарова – Мехренцева.

Некоторые из мигрантов попытались скрыться, однако были задержаны. Суд постановил выдворить из России 22 человека, которые нарушили правила пребывания на территории страны.