В Свердловской области будут созданы центры для консультирования семей
Специальные центры для консультирования семей по вопросам отношений родителей и детей, а также детей и педагогов будут созданы в Свердловской области, пишут РИА Новости.
В Свердловской области в рамках реализации проекта «Поддержка семей, имеющих детей» планируется создание психолого-медико-педагогических центров.
Поэтому наша задача, изучив практический положительный опыт по всей Российской Федерации и за рубежом, выстроить в Свердловской области систему именно поддержки семей. Чтобы семья имела возможность прийти, проконсультироваться, получить ту или иную поддержку, цитируют министра РИА Новости.
Предполагается, что подобные организации будут открыты в каждом муниципалитете.
Юрий Биктуганов обратил внимание на то, что ранее в регионе уже были созданы центры, но они квалифицировались на диагностике и разработке программы реабилитации для детей с ограниченными возможностями развития. В компетенцию данных учреждений планируется добавить работу с другими категориями детей.