На Урале из-за пандемии введены дополнительные меры поддержки для бездомных
Вчера, 22:19ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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В Свердловской области ввели дополнительные меры поддержки людей без определённого места жительства. Об этом сообщает департамент информполитики региона.
Сюжеты: Екатеринбург
«Дом ночного пребывания» будет работать круглосуточно в связи с режимом повышенной готовности по защите населения от коронавирусной инфекции. В учреждении усиленно проводится дезинфекция помещений, сотрудники носят маски и перчатки.
В Свердловской области создана целая сеть пунктов социальной помощи: установлено 30 модульных зданий в 29 учреждениях соцобслуживания. Там уральцам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, предоставляют срочную социальную помощь, включая ночлег и обогрев.
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