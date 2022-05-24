Фиксировать нарушения в лесах будут свердловские казаки

Фиксировать нарушения в лесах будут свердловские казаки
Фиксировать нарушения в лесах будут свердловские казаки
Сегодня, 10:10ОбществоФото: pixabay.com
Свердловским казакам нашли занятие - фиксация нарушений в лесных зонах.

В региональном Минприроды нашли работу для казаков. Их отправят в леса для того, чтобы они фиксировали нарушения, в том числе несанкционированные свалки. Об этом сообщает ЕАН со ссылкой на собственный источник.

По данным инсайдера издания, сейчас есть люди, которые готовы заниматься подобным на добровольных началах. Подобных инспекторов мало, их не хватает.

Напомним, что мэр Екатеринбурга Алексей Орлов 17 мая предложил задействовать казаков для борьбы с вандализмом. Чуть позднее он высказал предложение об отправке казаков на патрулирование парковых зон.

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