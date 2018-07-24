Убийца трех пенсионеров скончался в одном из СИЗО Екатеринбурга

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В конце июня 2018 года в СИЗО №1 города Екатеринбург скончался убийца трех пенсионеров.
Сюжеты: ЕкатеринбургИсточник: «Вечерний Екатеринбург»
Мужчину приговорили к пожизненному сроку заключения. Его должны были отправить по этапу в колонию, но из-за чемпионата мира по футболу осужденный остался в Екатеринбурге.
Первое убийство злоумышленник совершил 20 мая 2016 года. Он убил монтировкой двух пенсионеров, украл из квартиры пожилой пары 100 000 рублей и устроил поджог. Преступление было совершено в селе Патруши.
В том же селе в марте 2017 года преступник зарезал ножом пожилую женщину и украл у нее 6 000 рублей.
В пресс-службе ГУФСИН Свердловской области сообщили, что мужчина умер от хронического заболевания, которое обострялось время от времени.
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