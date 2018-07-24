Убийца трех пенсионеров скончался в одном из СИЗО Екатеринбурга

Мужчину приговорили к пожизненному сроку заключения. Его должны были отправить по этапу в колонию, но из-за чемпионата мира по футболу осужденный остался в Екатеринбурге.

Первое убийство злоумышленник совершил 20 мая 2016 года. Он убил монтировкой двух пенсионеров, украл из квартиры пожилой пары 100 000 рублей и устроил поджог. Преступление было совершено в селе Патруши.

В том же селе в марте 2017 года преступник зарезал ножом пожилую женщину и украл у нее 6 000 рублей.