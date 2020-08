Жительницу Новоасбеста будут судить за ложное обвинение мужа в рукоприкладстве

Жительнице Новоасбеста предъявлено обвинение в ложном доносе. Дело было передано на рассмотрение в суд. Женщине грозит до двух лет лишения свободы, сообщает пресс-служба МУ МВД «Нижнетагильское».

В начале июля к участковому уполномоченному отделения полиции № 1 обратилась жительница поселка и сообщила, что ее 28-летний муж, находясь в состоянии алкогольного опьянения, во время ссор регулярно ее избивает. Она написала на него заявление. При этом об ответственности за ложный донос она была предупреждена. Участковый провел проверку по полученному сообщению, опросил супруга и соседей заявительницы. Он установил, что с побоями женщина в больницу не обращалась. В ходе беседы с участковым женщина созналась, что мужа оговорила. Она хотела ему отомстить, так как муж ей изменил. Между ними на этой почве разгорелся конфликт. После признания вины женщина написала явку с повинной. По словам начальника следственного отдела № 7 Межмуниципального управления МВД России «Нижнетагильское» подполковника юстиции Евгении Зыряновой, ранее обвиняемая привлекалась к уголовной ответственности за побои и кражу, а также причинение вреда здоровью. В отношении женщины в производстве находится дело о причинении тяжкого вреда здоровью.

