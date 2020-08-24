Жительницу Новоасбеста будут судить за ложное обвинение мужа в рукоприкладстве

В начале июля к участковому уполномоченному отделения полиции № 1 обратилась жительница поселка и сообщила, что ее 28-летний муж, находясь в состоянии алкогольного опьянения, во время ссор регулярно ее избивает. Она написала на него заявление. При этом об ответственности за ложный донос она была предупреждена.