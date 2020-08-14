Решил отомстить: тагильчанину грозит до двух лет тюрьмы за ложное обвинение в краже

В ходе проверки было установлено, что в тот день заявитель находился в гостях, где распивал спиртное с приятелями. В результате, когда мужчины были уже в состоянии алкогольного опьянения, у них возник конфликт, переросший в потасовку. В результате, вернувшись домой, мужчина решил отомстить и выдумал историю с кражей.