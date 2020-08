Решил отомстить: тагильчанину грозит до двух лет тюрьмы за ложное обвинение в краже

В Нижнем Тагиле в отношении 48-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело из-за ложного обвинения своих приятелей в краже, сообщает пресс-служба МУ МВД «Нижнетагильское».

Уголовное дело возбуждено по статье 306 УК РФ (Заведомо ложный донос). Накануне в отдел полиции обратился мужчина с заявлением о хищении имущества. Чтобы проверить данную информацию, на место была направлена следственно-оперативная группа. Когда мужчина давал объяснения в полиции, будучи предупрежденным об уголовной ответственности за заведомо ложный донос. Он рассказал, что из его дома пропали несколько строительных инструментов — болгарка, шуруповерт, паяльник и дрель. В ходе проверки было установлено, что в тот день заявитель находился в гостях, где распивал спиртное с приятелями. В результате, когда мужчины были уже в состоянии алкогольного опьянения, у них возник конфликт, переросший в потасовку. В результате, вернувшись домой, мужчина решил отомстить и выдумал историю с кражей. В действительности инструменты были проданы месяц назад. Также был установлен скупщик, который подтвердил информацию. На данный момент мужчина находится под подпиской о невыезде.

