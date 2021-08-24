Молебны о даровании дождя начались из-за лесных пожаров в Свердловской области

Молебны о даровании дождя начались из-за лесных пожаров в Свердловской области
Молебны о даровании дождя начались из-за лесных пожаров в Свердловской области
Сегодня, 16:52ОбществоФото: 1MI
Молебен о даровании дождя объявлен в Богоявленском храме Пышмы. Мероприятие планируется провести 25 августа утром. 

Из-за большого масштаба пожаров требуется помощь дождей, рассказывает настоятель храма Степан Козлов, пишет ЕАН.

Поэтому было решено позвать на молебен жителей. Он будет включать просьбы о даровании дождя и к Богу о помощи с устранением огня. Подобные молебны в церкви практикуют постоянно. Кроме того, ежедневно будут служить акафист Божьей Матери «Неопалимая купина», именно от пожаров.

Напомним, леса продолжают гореть в Свердловской области. На данный момент спасатели борются с четырьмя десятками пожаров. По данным Авиалесоохраны, 37 пожаров зафиксированы на землях лесного фонда. В общей сложности их площадь составляет 3,5 тысячи гектар.

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