Молебны о даровании дождя начались из-за лесных пожаров в Свердловской области

Из-за большого масштаба пожаров требуется помощь дождей, рассказывает настоятель храма Степан Козлов, пишет ЕАН.
Поэтому было решено позвать на молебен жителей. Он будет включать просьбы о даровании дождя и к Богу о помощи с устранением огня. Подобные молебны в церкви практикуют постоянно. Кроме того, ежедневно будут служить акафист Божьей Матери «Неопалимая купина», именно от пожаров.
Напомним, леса продолжают гореть в Свердловской области. На данный момент спасатели борются с четырьмя десятками пожаров. По данным Авиалесоохраны, 37 пожаров зафиксированы на землях лесного фонда. В общей сложности их площадь составляет 3,5 тысячи гектар.