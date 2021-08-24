Молебны о даровании дождя начались из-за лесных пожаров в Свердловской области

Поэтому было решено позвать на молебен жителей. Он будет включать просьбы о даровании дождя и к Богу о помощи с устранением огня. Подобные молебны в церкви практикуют постоянно. Кроме того, ежедневно будут служить акафист Божьей Матери «Неопалимая купина», именно от пожаров.