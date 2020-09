На Урале «Верный» оштрафовали на 300 тысяч рублей за просроченные конфеты

Магазин «Верный» привлекли к административной ответственности за просроченные продукты, сообщает управление Роспотребнадзора по Свердловской области.

На основании письменной жалобы покупателя была проведена проверка по поводу реализации продукции ненадлежащего качества в магазине «Верный». В ходе нее была выявлена продукция с истекшим сроком годности, всего 32,5 килограмма конфет. Арбитражный суд Свердловской области признал ООО «Союз Святого Иоанна Воина», который является владельцем сети магазинов «Верный», виновным и назначил штраф в размере 300 тысяч рублей. Напомним, уральская пенсионерка смогла отсудить у «Пятерочки» 180 тысяч рублей за удар автоматической дверью магазина. Уральская пенсионерка отсудила у «Пятерочки» 180 тысяч за удар автоматической дверью

