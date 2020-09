Росимущество потребовало от свердловского оборонного завода выплатить дивиденды

В Свердловской области завод по ремонту военно-технического имущества может обанкротиться после выплаты дивидендов акционерам, сообщает URA.RU.

Территориальное управление Росимущества в 2019 году потребовало с завода выплатить дивиденды за 2018 год в сумме четырех миллионов рублей. В арбитражном суде выяснили, что завод находится в тяжелом финансовом положении, цена его активов была равна стоимости уставного капитала. В определении суда говорится, что выплата дивидендов может повлечь банкротство предприятия. Суд разрешил заводу временно не производить выплаты, однако Росимущество подало апелляцию. Заседание состоится 12 октября 2020 года. По словам адвоката Андрея Саунина, действия Росимущества можно расценивать как доведение предприятие до банкротства. Учредителем завода по ремонту военно-технического имущества, который производит сервисное обслуживание вооружения и военной техники ПВО, является Министерство обороны России. Напомним, в арбитражный суд Свердловской области подан иск о признании банкротом «Уралотеля»,его сумма долга 17 миллионов рублей. В Екатеринбурге снова банкротят "Уралотель"

