Тагильчанка Ирина Гольмгрейн прошла в финал конкурса «Лидеры России. Политика»

Региональный директор холдинга 1MediaInvest тагильчанка Ирина Гольмгрейн вышла в финал конкурса «Лидеры России. Политика».

Она стала единственной финалисткой из всего УрФО по итогу первого полуфинала. В опубликованных списках числятся 50 человек из 24 регионов России. Конкурс реализуется по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина для выявления перспективных лидеров, которые обладают знаниями, навыками и мотивацией для законотворческой деятельности. Организатором конкурса является АНО «Россия — страна возможностей». Сегодня стартовал второй полуфинал конкурса. В итоге во Всероссийский финал выйдут 100 человек. Из них выберут 50 победителей, которые получат персонального наставника Конкурса из числа ведущих общественно-политических деятелей страны и право на участие в образовательной программе Мастерской управления «Сенеж» совместно с Высшей школой государственного управления. В мероприятиях конкурса участвовали известные деятели политики и медиа: председатель комитета Государственной Думы по информационной политике Александр Хинштейн, первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по экономической политике Валерий Гартунг, заместители председателя Государственной думы и наставники конкурса Петр Толстой и Ирина Яровая, специальный представитель президента Российской Федерации по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, главный редактор издания Lenta.ru Владимир Тодоров. Представитель наблюдательного совета конкурса Михаил Швыдкой отметил, что в этом конкурсе многое происходит впервые. Впервые оцениваются не управленческие, а социальные компетенции. <> Это очень непросто. От того, какое решение будет вынесено, зависит, кто завтра станет представлять интересы избирателей на федеральном, региональном, муниципальном уровне, цитирует Михаила Швыдкого официальный сайт конкурса политическиелидеры.рф. В рамках конкурса участники выполняли групповые и индивидуальные задания, направленные на комплексную оценку профессиональных и личностных качеств. Очень сильные были соперники. Мы выполняли задачи, близкие к реальной работе. В условиях стресса из-за ограничений по времени. Мне кажется, что выигрывал тот, кто старался ради командного результата. Все-таки, политика — это служение обществу, а уже потом лидерство, рассказала TagilCity.ru Ирина Гольмгрейн. Напомним, конкурс «Лидеры России. Политика» стартовал 25 февраля 2020 года, на него зарегистрировались около 34 тысяч участников. Более девяти тысяч человек выполнили все условия регистрации и были допущены к компьютерному тестированию. Перед каждым полуфиналом проводится контрольное тестирование в присутствии наблюдателей, после которого отсеиваются те, кто не смог повторить результат дистанционного теста. Дата проведения Всероссийского финала будут объявлены дополнительно, сообщается на сайте конкурса.

