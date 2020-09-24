Тагильчанка Ирина Гольмгрейн прошла в финал конкурса «Лидеры России. Политика»

Напомним, конкурс «Лидеры России. Политика» стартовал 25 февраля 2020 года, на него зарегистрировались около 34 тысяч участников. Более девяти тысяч человек выполнили все условия регистрации и были допущены к компьютерному тестированию. Перед каждым полуфиналом проводится контрольное тестирование в присутствии наблюдателей, после которого отсеиваются те, кто не смог повторить результат дистанционного теста.