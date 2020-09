Уральский политолог Федор Крашенинников подал жалобу в Страсбург на административный арест за оскорбление власти в соцсетях, пишет РБК.

Адвокаты Крашенинникова утверждают, что российские власти нарушили статью 10 Европейской конвенции, которая защищает право на выражение мнения. Напомним, Федор Крашенинников отсидел семь суток ареста за репост обращения Владимира Путина к Конституционному суду по вопросу президентских сроков и написал комментарий, что суд разрешит Путину править вечно. Осужденный за оскорбление власти политолог Крашенинников вышел на свободу

