Осужденный за оскорбление власти политолог Крашенинников вышел на свободу
Политолога Федора Крашенинникова, которого посадили за оскорбление власти, выпустили на свободу, пишет Е1.
Крашенинников отсидел семь суток. Журналистам политолог рассказал, что не собирается ничего менять в своей жизни.
Надо будет, мне и третье дело «сошьют». Потом что главное в любом деле в РФ — это мнение эксперта ФСБ, сказал политолог.
По его мнению, именно от экспертов ФСБ зависит решение о «неправильности выражений». Даже если кажется, что сказанные слова – это шутка.
Если эксперт будет считать, что вы неправильно выражаетесь и оскорбляете власть, то вас осудят без относительно того считаете ли вы, что оскорбляете, пояснил Крашенинников.
Напомним, что Федора Крашенинникова 23 июля задержала полиция из-за обвинения в оскорблении власти с соцсетях. Политолог сделал репост о просьбе Владимира Путина к Конституционному суду по поводу количества президентских сроков. При этом Крашенинников написал комментарий о том, что суд разрешит Путину править вечно. Политолога приговорили к семи стукам ареста.