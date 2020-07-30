Осужденный за оскорбление власти политолог Крашенинников вышел на свободу

Крашенинников отсидел семь суток. Журналистам политолог рассказал, что не собирается ничего менять в своей жизни.

Надо будет, мне и третье дело «сошьют». Потом что главное в любом деле в РФ — это мнение эксперта ФСБ, сказал политолог.

По его мнению, именно от экспертов ФСБ зависит решение о «неправильности выражений». Даже если кажется, что сказанные слова – это шутка.

Если эксперт будет считать, что вы неправильно выражаетесь и оскорбляете власть, то вас осудят без относительно того считаете ли вы, что оскорбляете, пояснил Крашенинников.