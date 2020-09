Стало известно на какие объекты в Нижнем Тагиле потратят 235 миллионов рублей

На благоустройство Нижнего Тагила из областного и федерального бюджетов выделено более 235 миллионов рублей. Об этом сообщил заместитель главы администрации города по городскому хозяйству и строительству Егор Копысов.

В Нижнем Тагиле прошло заседание общественной комиссии по обеспечению реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на 2017–2024 годы». В 2021 году будут благоустроены четыре территории по национальному проекту «Жилье и городская среда». Работы будут проводиться в сквере за Дворцом культуры «Юбилейный», на площади Танкостроителей, в лесопарковой зоне «Пихтовые горы» и на «Аллее рандеву» около медицинского колледжа. «Аллея рандеву» вошла в перечень объектов по результатам дополнительного голосования, которое провели в августе–сентябре этого года. Также поручено разработать проект еще один объект — зону отдыха в районе домов № 5, 7, 11 на проспекте Строителей. За нее отдали голоса 49,1% участников голосования, которое проводилось на официальном сайте города. Напомним, в мэрии Нижнего Тагила рассказали, что тротуар и остановочный комплекс «Площадь Славы» на Вагонке будут заасфальтированы после завершения ремонтных работ на теплотрассе. В мэрии Нижнего Тагила рассказали о восстановлении разрытого тротуара на Вагонке

