Стало известно на какие объекты в Нижнем Тагиле потратят 235 миллионов рублей

Стало известно на какие объекты в Нижнем Тагиле потратят 235 миллионов рублей

Сегодня, 09:44ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
На благоустройство Нижнего Тагила из областного и федерального бюджетов выделено более 235 миллионов рублей. Об этом сообщил заместитель главы администрации города по городскому хозяйству и строительству Егор Копысов.

В Нижнем Тагиле прошло заседание общественной комиссии по обеспечению реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на 2017–2024 годы».

В 2021 году будут благоустроены четыре территории по национальному проекту «Жилье и городская среда».

Работы будут проводиться в сквере за Дворцом культуры «Юбилейный», на площади Танкостроителей, в лесопарковой зоне «Пихтовые горы» и на «Аллее рандеву» около медицинского колледжа.

«Аллея рандеву» вошла в перечень объектов по результатам дополнительного голосования, которое провели в августе–сентябре этого года.

Также поручено разработать проект еще один объект — зону отдыха в районе домов № 5, 7, 11 на проспекте Строителей. За нее отдали голоса 49,1% участников голосования, которое проводилось на официальном сайте города.

Напомним, в мэрии Нижнего Тагила рассказали, что тротуар и остановочный комплекс «Площадь Славы» на Вагонке будут заасфальтированы после завершения ремонтных работ на теплотрассе.

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