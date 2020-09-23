В мэрии Нижнего Тагила рассказали о восстановлении разрытого тротуара на Вагонке

В мэрии Нижнего Тагила рассказали о восстановлении разрытого тротуара на Вагонке

Сегодня, 15:35ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
Остановочный комплекс «Площадь Славы» на Вагонке и тротуар, прилегающий к нему, будут заасфальтированы после завершения ремонтных работ на теплотрассе, сообщает ИА «Все Новости».

По словам спикера гордумы Нижнего Тагила Вадима Раудштейна, все зависит от погодных условий. Если работы закончат до выпадения снега, то асфальт будет положен уже в этом году, в противном случае территорию заложат щебнем и утрамбуют его.

Также Раудштейн отметил, что дорожка и остановочный комплекс были подготовлены для укладки асфальта. Работы должна была проводить компания «УБТ-Сервис». Но они были отложены, так как «Горэнерго-НТ» объявил о ремонте теплотрассы на Ленинградском проспекте.

Спикер добавил, что мэрия собирается провести ремонт нечётной стороны Ленинградского проспекта по программе «Комфортная городская среда».

Напомним, ранее мэрия Нижнего Тагила направила заявку на получение дополнительного финансирования для объектов благоустройства в 2020 году.

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