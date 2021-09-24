Студентам УрФУ грозят массовые отчисления за долги

Студентам УрФУ в Екатеринбурге, а также других филиалах ВУЗа грозят массовые отчисления за долги по учебе. Информация об этом появилась в учебном заведении накануне 24 сентября.

Информация постоянно менялась. Есть списки, в которых содержится более девяти сотен фамилий, рассказала TagilCity.ru одна из студенток университета. Это даже не на весь УрФУ, а на гуманитарный. Отчисляют всех у кого больше одного долга за прошлые семестры. То есть, прошлая летняя сессия она не считается. И если у тебя больше одного долга, то тебя отчисляют, рассказала TagilCity.ru девушка. Она добавила, что ректором университета был подписан приказ, который до студентов довели только 23 сентября около 18.00. При этом времени, по словам студентки, ученикам дали несколько дней на закрытие всех «хвостов». В частности до 28 сентября. У некоторых есть и по 5, и по 10, и по 15 долгов. Если бы нас оповестили раньше, то они могли бы их закрыть. Но сказали только сейчас, говорит студентка. Сейчас, по словам девушки, все студенты переживают, преподаватели не все выходят на связь, а некоторые требуют сдачи только при личной встрече. При этом некоторые студенты еще не вернулись из родных городов. Один, например, проходит практику в Мурманске и физически не может присутствовать в университете, а сдача долгов возможна только до понедельника. По словам студентки, она тоже находится в этом списке. Она отметила, что ранее в УрФУ такого никогда не было и за один долг не отчисляли. При наличии 1-5 долгов можно было их закрыть и за это не отчисляли. Такая мера применялась уже к тем студентам, что имеют более 10 долгов. По какой причине такое происходит, девушка не знает. Мы уже заплатили за обучение. Все четверокурсники. Нам в конце августа было много сообщений о том, что нужно срочно заплатить. Мы все это сделали и сейчас нам грозят отчислением. Половина ребят, которые оплатили, они оказались в этом списке на отчисление. Я не ручаюсь за информацию, но скорее всего, деньги не вернутся, говорит девушка. О том, что преподаватели просили со студентов деньги, по словам студентки, она не слышала. Она добавила, что при общении с одним из преподавателей вуза стало известно, что отчисленные студенты в результате смогут восстановиться после 15 ноября 2021 года. Однако учебу они начнут уже курсом ниже. Получается, что мы сейчас оплатили четвертый курс и если нас отчислят после восстановления снова придется учиться на третьем и также заново за него платить, притом что мы только оплатили обучение на четвертом, возмущается студентка.

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