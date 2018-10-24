Список разрешенных подарков составлен для российских госслужащих

Согласно законопроекту, лимит в 3 тысячи рублей будет отменен. Теперь российские госслужащие смогут принимать полиграфическую продукцию с логотипом государственного органа, органа местного самоуправления или организаций, а также цветы.

Презенты могут быть вручены в случае протокольного или другого официального мероприятия. Также в перечень включены подарки, которые вручаются в качестве поощрения от государственного органа.