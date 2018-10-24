Список разрешенных подарков составлен для российских госслужащих
Сегодня, 20:15ОбществоФото: pixabay.com
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Правительство РФ одобрило законопроект, предполагающий введение перечня допустимых подарков, которые могут принимать госслужащие.
Согласно законопроекту, лимит в 3 тысячи рублей будет отменен. Теперь российские госслужащие смогут принимать полиграфическую продукцию с логотипом государственного органа, органа местного самоуправления или организаций, а также цветы.
Презенты могут быть вручены в случае протокольного или другого официального мероприятия. Также в перечень включены подарки, которые вручаются в качестве поощрения от государственного органа.
Если чиновник получил в дар что-то, что не входит в список законопроекта, он должен сообщить работодателю. Подобные подарки будут передаваться в федеральную или муниципальную собственность, собственность субъекта Федерации или организации, информирует РИА «Новый день».
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