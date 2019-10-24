Глава СКР приказал разобраться с убийством двух девушек в Екатеринбурге

На прием к Бастрыкину приехали жители нескольких регионов России, они жаловались на волокиту в расследованиях. Среди обратившихся были родители двух екатеринбурженок, убитых на Уктусе в августе прошлого года. Девушек расстреляли во время прогулки на горнолыжном комплексе.

Сообщается, что личность преступника до сих пор неизвестна, ровно, как и мотив убийства. Матери погибших полагают, что следователи недостаточно хорошо осмотрели место преступления и не изучили записи с камер наблюдения.