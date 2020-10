Ученые из Екатеринбурга получили правительственную премию

Ученые из Екатеринбурга награждены премией Правительства РФ в области науки и техники. Распоряжение подписал председатель Михаил Мишустин.

Награду получили главные научные сотрудники Уральского отделения Российской академии наук Евгений Гусев и Валерий Чернышев. Согласно документу, премия назначена за разработку и реализацию инновационных технологий в диагностике и лечении хирургических иммуноассоциированных заболеваний. Всего перечисляются 133 награжденных. Каждый коллектив получит по два миллиона рублей. Напомним, в День учителя губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев напомнил, что 29 педагогов Среднего Урала получили премию Правительства РФ. Кроме того он поздравил всех преподавателей с профессиональным праздником. Куйвашев поздравил учителей с профессиональным праздником

