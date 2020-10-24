Ученые из Екатеринбурга получили правительственную премию

Ученые из Екатеринбурга получили правительственную премию

Сегодня, 15:22ОбществоPhoto: 1Mediainvest.ru
Ученые из Екатеринбурга награждены премией Правительства РФ в области науки и техники. Распоряжение подписал председатель Михаил Мишустин.

Награду получили главные научные сотрудники Уральского отделения Российской академии наук Евгений Гусев и Валерий Чернышев.

Согласно документу, премия назначена за разработку и реализацию инновационных технологий в диагностике и лечении хирургических иммуноассоциированных заболеваний.

Всего перечисляются 133 награжденных. Каждый коллектив получит по два миллиона рублей.

Напомним, в День учителя губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев напомнил, что 29 педагогов Среднего Урала получили премию Правительства РФ. Кроме того он поздравил всех преподавателей с профессиональным праздником.

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