Обслуживанием освещения тагильских улиц займется проектировщик ледового городка

В Нижнем Тагиле определена компания, которая в 2020–2021 годах будет оказывать услуги по эксплуатационному содержанию сетей наружного освещения на территории города. При этом цена контракта, согласно сайту госзакупок, снизилась с 17,9 до 6,3 миллиона рублей.

Победителем конкурса стало ООО «Уралстрой-НТ». Учредителем фирмы является Константин Благинин. Предприниматель также владеет компанией «Горсвет-НТ», которая в этом году разработала проект ледового городка. Основная деятельность «Уралстрой-НТ» — строительство жилых и нежилых зданий. В 2020 году организация уже занималась содержанием уличного освещения в Нижнем Тагиле. Заявившись на конкурс в этот раз, компания предложила цену почти в три раза меньше начальной — 6,3 миллиона рублей. Согласно техзаданию, подрядчик обязан включать и выключать освещение по графику, а также следить за исправностью светильников. Помимо этого компания будет выполнять аварийно-восстановительные работы, снимать показания приборов учета, кронировать деревья рядом с опорами освещения. В случае хищения или разрушения элементов электроосвещения, подрядчик обязан в течение трех суток с момента обнаружения заявить о данных фактах в полицию. Срок действия договора — до 31 ноября 2021 года. Напомним, что данный аукцион был проведен повторно, так как ранее на конкурс заявилась только одна компания. При этом ее заявка не соответствовала условиям.

