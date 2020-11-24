Обслуживанием освещения тагильских улиц займется проектировщик ледового городка

Победителем конкурса стало ООО «Уралстрой-НТ». Учредителем фирмы является Константин Благинин. Предприниматель также владеет компанией «Горсвет-НТ», которая в этом году разработала проект ледового городка. Основная деятельность «Уралстрой-НТ» — строительство жилых и нежилых зданий. В 2020 году организация уже занималась содержанием уличного освещения в Нижнем Тагиле. Заявившись на конкурс в этот раз, компания предложила цену почти в три раза меньше начальной — 6,3 миллиона рублей.