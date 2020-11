В Екатеринбурге на обрезанных тополях зажгли новогодние гирлянды.

Фотографии появились в группе «Интересный Екатеринбург» во «Вконтакте». В 2020 году мэрией города было принято решение о регулировании кронирования деревьев. Больше не будут обрезатся все ветки, необходимую для выживания дерева часть планируют оставлять. Photo: группа «Интересный Екатеринбург» во «Вконтакте». Отмечается, что поправка еще не принята, поэтому жесткая обрезка тополей ведется до сих пор. Напомним, в Нижнем Тагиле представители магазина «Монетка» на Вагонке планировали вырубить 13 аварийных тополей ради парковки. В Нижнем Тагиле «Монетка» вырубит аварийные тополя ради парковок и остановок

