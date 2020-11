В Роспотребнадзоре назвали «самый грозный симптом» коронавируса

В Роспотребнадзоре озвучили самый опасный симптом COVID-19, сообщают «Новые Известия».

По словам директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Натальи Пшеничной, необходимо срочно обратиться к врачу в случае появления одышки. Самый грозный симптом — появление на фоне респираторных симптомов одышки,сообщает ТАСС слова Пшеничной. Также она напомнила, что сочетание респираторных симптомов с потерей обоняния чаще всего свидетельствует о развитии инфекции. Но такая комбинация может встречаться и при других болезнях. Ранее Пшеничная рассказывала, что сыпь на ногах также может быть симптомом COVID-19. Напомним, в Свердловской области у 17% заболевших коронавирусом инфекция протекает бессимптомно. Уральский врач назвал долю бессимптомных больных COVID-19

