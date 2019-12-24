В Свердловской области ликвидировали еще три поселка и деревню
Сегодня, 12:18ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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Депутаты ЗакСо Свердловской области ликвидировали еще несколько населенных пунктов, пишет интернет-издание Znak.
Речь идет в частности о поселке Плотина, деревне Новая, поселке Подгорный. Населенные пункты были ликвидированы, так как в них в настоящий момент никто не проживает. В деревне Новая нет дорог и домов. Она была создана в 60-х годах.
Кроме того, преобразован поселок Холмистый. Там сейчас проживают пять человек. Населенный пункт присоединен к Невьянску. Жителям населенного пункта сохранят социальные гарантии.
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