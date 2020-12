В Свердловской области для чиновников и работников бюджетных организаций 31 декабря будет нерабочим днем.

В ближайшее время соответствующий документ подпишет губернатор региона Евгений Куйвашев. Ранее Куйвашев сообщал, что 31 декабря не будет выходным, для того, чтобы не переносить рабочий день на другую дату. Однако вчера президент РФ Владимир Путин заявил о том, что поддерживает идею объявить в стране последний день года выходным и рекомендовал главам регионов принять такое решение. Руководство частных фирм принимает решение о назначении выходного дня самостоятельно. Путин рекомендовал региональным властям сделать 31 декабря выходным днем

