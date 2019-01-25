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«Единая Россия» не поддержала идею платной регистрации сотовых телефонов
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Smartphone 1894723 1920

«Единая Россия» не поддержала идею платной регистрации сотовых телефонов

Сегодня, 19:48ОбществоФото: pixabay.com
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