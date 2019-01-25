«Единая Россия» не поддержала идею платной регистрации сотовых телефонов
Партия «Единая Россия» не поддержала законопроект, предложенный в Совете Федерации, о платной регистрации мобильных телефонов по IMEI.
Законопроект был разработан сенатором Совета Федерации Людмилой Боковой. Согласно проекту, благодаря платной регистрации телефонов можно будет бороться с кражами и телефонными мошенниками. Для реализации проекта должна быть создана база данных идентификаторов абонентских станций IMEI.
Платной услуга регистрации, согласно проекту закона, будет для тех, кто ввез устройства из-за границы.
В «Единой России» инициативу не поддержали, сославшись на то, что платная регистрация сотовых устройств ограничивает свободу общения. Кроме того, это является необоснованными поборами с людей.
Кабинет министров также не поддержал инициативу платной регистрации, однако с сутью законопроекта согласился, пишет «Интерфакс».
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