«Единая Россия» не поддержала идею платной регистрации сотовых телефонов

Законопроект был разработан сенатором Совета Федерации Людмилой Боковой. Согласно проекту, благодаря платной регистрации телефонов можно будет бороться с кражами и телефонными мошенниками. Для реализации проекта должна быть создана база данных идентификаторов абонентских станций IMEI.

Платной услуга регистрации, согласно проекту закона, будет для тех, кто ввез устройства из-за границы.

В «Единой России» инициативу не поддержали, сославшись на то, что платная регистрация сотовых устройств ограничивает свободу общения. Кроме того, это является необоснованными поборами с людей.