На Урале за год построено более двух сотен трансформаторных подстанций

В прошлом году трансформаторные пункты были установлены в поселке Буланаш в Артемовском городском округе на улице Забойщиков. На это было направлено 1,8 миллиона рублей. Также электроустановки на улицах Советская и Первомайская появились в посёлке Вогулка Шалинского городского округа. В селе Тарасково и Кушве энергетики перераспределили нагрузку для обеспечения жителей качественным и надежным электроснабжением.