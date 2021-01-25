На Урале за год построено более двух сотен трансформаторных подстанций

На Урале за год построено более двух сотен трансформаторных подстанций

Сегодня, 12:29ОбществоPhoto: pixabay.com
АО «Облкоммунэнерго» в 2020 году построило и реконструировало 209 трансформаторных подстанций, сообщает пресс-служба предприятия.

Также энергетики модернизировали 51 электроустановку. Таким образом новые подстанции появились во всех территориях, за которую ответственно предприятие.

Количество трансформаторных подстанций и распредпунктов, которые мы обновляем и строим для подключения к сетям, ежегодно растет. Это связано с ростом заявок на технологическое присоединение к сетям от жителей,рассказал начальник Управления капитального строительства АО «Облкоммунэнерго» Сергей Татарников.

В прошлом году трансформаторные пункты были установлены в поселке Буланаш в Артемовском городском округе на улице Забойщиков. На это было направлено 1,8 миллиона рублей. Также электроустановки на улицах Советская и Первомайская появились в посёлке Вогулка Шалинского городского округа. В селе Тарасково и Кушве энергетики перераспределили нагрузку для обеспечения жителей качественным и надежным электроснабжением.

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