ФАС проверяет производителя «Арбидола» из-за рекламы о лечении им коронавируса

Фармацевтическая компания «Отисифарм» использовала в рекламе информацию о том, что лекарство является действующим против коронавируса. Реклама транслировалась по радио, и в ФАС поступила жалоба от услышавшего ее россиянина.

В инструкции «Арбидола» говорится, что он может использоваться при лечении коронавируса. Однако в ФАС отметили, что действие препарата не проверено в отношении вируса нового типа.