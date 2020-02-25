ФАС проверяет производителя «Арбидола» из-за рекламы о лечении им коронавируса
Сегодня, 22:05ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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Федеральная антимонопольная служба начала расследование против производителя антивирусного препарата «Арбидол» из-за рекламы, в которой упоминалось о том, что препарат помогает от коронавируса, пишет РИА «Новости».
Фармацевтическая компания «Отисифарм» использовала в рекламе информацию о том, что лекарство является действующим против коронавируса. Реклама транслировалась по радио, и в ФАС поступила жалоба от услышавшего ее россиянина.
В инструкции «Арбидола» говорится, что он может использоваться при лечении коронавируса. Однако в ФАС отметили, что действие препарата не проверено в отношении вируса нового типа.
С конца 2019 года в Китае началась вспышка пневмонии. Вирусу, вызывающему ее, дали название COVID-19. Число зараженных в Китае составляет более 77 тысяч человек, 2663 человека умерли. За пределами Китая заразились вирусом 2069 человек, умерли — 23 человека.
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