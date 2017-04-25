Общественники попросили оштрафовать компанию «Швабе» за грязь и перекопы в Дзержинском районе Нижнего Тагила (ФОТО)

Прошу оштрафовать компанию «Швабе» за грязь и перекопы, которые они развели в Дзержинском районе. При объезде Дзержинского района от 13.04.17 я не увидел ни одной единицы техники, убирающей глину или восстанавливающей перекопы. Тем самым компания «Швабе» грубо нарушает правила благоустройства города Нижний Тагил написал Никита Чапурин в своём обращении к администрации города.

Действительно, если зайти на сайт муниципалитета, там без труда можно будет найти жалобы тагильчан на перекопы и грязь на Вагонке. Ранее портал TagilCity.ru сообщал об опасном для пешеходов тротуаре на проспекте Вагоностроителей.

14 апреля редакция TagilCity.ru обратилась к компании «Швабе» с вопросом, почему не ведутся работы по благоустройству и когда можно ожидать их начала. На этой неделе был получен официальный ответ — в компании сообщили, что погодные условия не позволяли начать восстановление благоустройства в начале апреля. На данный момент подрядчики уже начали вывозить грязь и восстанавливать газоны и тротуары:

В настоящий момент, после начала оттаивания грунта и отхода талых вод с поверхности, активно ведутся работы по приведению в порядок нарушенных элементов благоустройства. Силами подрядных организаций производится вывоз строительного мусора, вытесненного грунта, производится планировка газонов, восстанавливается покрытие из тротуарной плитки. Проводится посыпка просадок грунта после проведения земляных работ на газонах, тротуарах и на въездах во дворы. На указанных работах задействованы более 5 единиц техники и не менее 20 человек ответили в компании «Швабе».

Фото компании «Швабе»

Окончательно привести в порядок газоны и заасфальтировать тротуары на Вагонке компания собирается после полного оттаивания земли (чтобы избежать просадок грунта) и завершении работ по демонтажу старых опор освещения. На сайте муниципалитета администрация уточняет в ответах на жалобы тагильчан, что все работы должны быть завершены к 31 мая.

В Дзержинском районе Нижнего Тагила компания «Швабе» ведёт модернизацию линий наружного освещения по программе «Светлый город». Эта работа требует прокладки подземных кабельных линий для электроснабжения фонарных столбов. Именно по этой причине на Вагонке проводится так много земляных работ.