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Общественники попросили оштрафовать компанию «Швабе» за грязь и перекопы в Дзержинском районе Нижнего Тагила (ФОТО)
Сюжеты:
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Общественники попросили оштрафовать компанию «Швабе» за грязь и перекопы в Дзержинском районе Нижнего Тагила (ФОТО)

25 апреля 2017, 14:35ОбществоДенис Таратонов
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