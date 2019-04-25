Парад, концерт, салют: Екатеринбург отпразднует День победы на 18 миллионов

Организатором мероприятия в Екатеринбурге выступит ООО «Северное сияние». В День Победы в запланированы митинги на Широкореченском мемориале и возле памятника «Седой Урал», возложение цветов к памятнику маршалу Жукову и районные патриотические мероприятия.

9 мая состоится парад войск Екатеринбургского гарнизона и проезд бронетехники по площади 1905 года, акция «Бессмертный полк».

С 19:00 до 22:30 жителей Екатеринбурга в Историческом сквере ждет гала-концерт. Традиционно праздник завершится салютом, который запланирован с 22:30 до 22:50.