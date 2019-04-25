Парад, концерт, салют: Екатеринбург отпразднует День победы на 18 миллионов
Празднование 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне обойдется столице Урала в 18,1 миллиона рублей, сообщает «Уралинформбюро».
Организатором мероприятия в Екатеринбурге выступит ООО «Северное сияние». В День Победы в запланированы митинги на Широкореченском мемориале и возле памятника «Седой Урал», возложение цветов к памятнику маршалу Жукову и районные патриотические мероприятия.
9 мая состоится парад войск Екатеринбургского гарнизона и проезд бронетехники по площади 1905 года, акция «Бессмертный полк».
С 19:00 до 22:30 жителей Екатеринбурга в Историческом сквере ждет гала-концерт. Традиционно праздник завершится салютом, который запланирован с 22:30 до 22:50.
Согласно техническому заданию, залпы должны продлиться не менее 13 минут. Запуск будет вестись с 5 точек на акватории городского пруда в непосредственной близости от стадиона «Динамо». Для этого закупят 526 зарядов. Общее количество залпов превысит 100 штук.