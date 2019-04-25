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Парад, концерт, салют: Екатеринбург отпразднует День победы на 18 миллионов
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Парад, концерт, салют: Екатеринбург отпразднует День победы на 18 миллионов

Сегодня, 08:29ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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