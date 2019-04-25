Североуральские полицейские спасли людей из горящего дома

18 апреля наряд ДПС при патрулировании заметил пожар в доме на улице Декабристов в поселке Южный. Старший инспектор ДПС лейтенант полиции Павел Свирид и инспектор ДПС старшина полиции Дмитрий Белоусов немедленно сообщили о происшествии в дежурную часть и направились к дому. В тот момент горели надворные постройки. Чтобы предотвратить трагедию, полицейские, вместе с соседом погорельцев, начали стучаться в дом. Дверь полицейским открыл хозяин дома. После сообщения о пожаре, вместо того, чтобы эвакуироваться, мужчина скрылся в доме. За ним побежал сосед. В этот момент произошло обрушение надворных построек.