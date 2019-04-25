В Екатеринбурге член ОПГ получил 15 лет за грабежи и разбой

В период с ноября 2017 года по февраль 2018 года обвиняемый, действуя в составе ОПГ, похитил из трех салонов сотовой связи телефоны и ноутбуки на сумму в более двух миллионов рублей.

Также осужденный принимал участие в нападении на 6 салонов сотовой связи и магазины «Продукты». Злоумышленник угрожал продавцам травматическим пистолетом с целью завладения выручкой.

В частности, 23 января 2018 года, действуя по отлаженной схеме, обвиняемый угрожал продавцу «Продуктов» оружием. За отказ реализатора отдать выручку преступник дважды выстрелил в женщину. В результате пострадавшая получила ранение в живот.

Ущерб от разбойных нападений группировки превысил два миллиона рублей.