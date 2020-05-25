«О послаблениях не может быть речи»: Куйвашев подписал указ о продлении ограничений
Сегодня, 20:33ОбществоФото: Департамент информационной политики области
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Евгений Куйвашев подписал указ о продлении ограничительных мер в Свердловской области до 1 июня. Об этом губернатор написал в Instagram.
Сюжеты: Коронавирус
Глава региона написал, что ответственность за продление ограничений лежит на тех свердловчанах, которые не могут отказаться от встреч с друзьями и прогулок.
В такой ситуации ни о каких послаблениях не может быть и речи, написал глава региона.
Губернатор пояснил, что сегодня коэффициент распространения коронавируса вырос до 1,17 пунктов. За прошедшие выходные полицейские оформили 265 протоколов за нарушение самоизоляции.
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