Серовчане не могут найти приемную обещавших помочь им депутатов

Серовчане не могут найти приемную обещавших помочь им депутатов
Серовчане не могут найти приемную обещавших помочь им депутатов
Сегодня, 10:20ОбществоФото: Павел Козяев
В Серове на подъездах размещена реклама с призывом обращаться за помощью к депутатам. Однако по указанному адресу находится ветхое жилье.

Жители Серова не могут найти приемную обещавших помочь им депутатов. Серовчане уверены, что парламентарии дали им несуществующий адрес, пишет «SerovDetka».

Жители выехали по названному им адресу. Свою поездку они сняли на видео.

В подъездах домов висят плакаты депутатов. В них говорится, что жители могут обратиться за помощью по улице Ломоносова, 6, сообщает автор ролика.

Но на деле по данным координатам находится ветхое жилье. Другие серовчане также сообщили, что приехали по данному адресу из-за рекламы, но депутатов не обнаружили. Некоторые пользователи соцсетей написали, что помощи от депутатов и ждать не стоит.

Народ, вы что ещё не поняли, что это все враньё и отмывание денег. Никому из этих чиновников верить нельзя. Наобещают в три короба, а потом бегают то вас. Давно пора надеется только на себя и свои силы,написала местная жительница.

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