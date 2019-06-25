Уральского блогера Соколовского задержали за пикет на Красной площади
Сегодня, 10:47ОбществоФото: Страница Руслана Соколовского в соцсети
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Блогер Руслан Соколовский из Екатеринбурга вышел на одиночный пикет у стен Кремля, об этом он написал на своей странице в соцсети. Свердловчанин выступает против закона о неуважении к власти.
Сюжеты: Екатеринбург
Ночью с 24 на 25 июня во время пикета Соколовского задержали сотрудники полиции.
В 2017 году Соколовский был приговорен к 3,5 годам лишения свободы условно по статьям «Оскорбление чувств верующих» и «Возбуждение ненависти либо вражды» после того, как опубликовал на своей станице в соцсети видео из Храма-на-Крови, где он ловил покемонов в игре. Позже срок был снижен до двух лет и трех месяцев. 7 мая Куйбышевский суд Санкт-Петербурга освободил Соколовского от наказания за экстремизм.
18 марта президент России Владимир Путин подписал закон о неуважении к власти. 22 апреля на 30 тысяч был оштрафован житель Новгородской области за нецензурное высказывание о Путине.
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