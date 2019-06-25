Уральского блогера Соколовского задержали за пикет на Красной площади

В 2017 году Соколовский был приговорен к 3,5 годам лишения свободы условно по статьям «Оскорбление чувств верующих» и «Возбуждение ненависти либо вражды» после того, как опубликовал на своей станице в соцсети видео из Храма-на-Крови, где он ловил покемонов в игре. Позже срок был снижен до двух лет и трех месяцев. 7 мая Куйбышевский суд Санкт-Петербурга освободил Соколовского от наказания за экстремизм.