В Екатеринбурге открылась выставка об «уральском Джеймсе Бонде» Николае Кузнецовом
Сегодня, 08:04ОбществоФото: пресс-служба администрации Екатеринбурга
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В Екатеринбурге прошло открытие выставки, посвященной уральскому разведчику Николаю Кузнецову. Торжественное мероприятие состоялось вчера, 24 июня, в день проведения парада Победы, сообщает пресс-служба администрации Екатеринбурга.
Сюжеты: Екатеринбург
Интерактивная экспозиция была открыта в парке «Россия — моя история».
Главной особенностью выставки стала подача по принципу кино, когда посетителям предлагается как бы стать исследователями и изучить биографию разведчика.
Экспозиция была подготовлена одной из ведущих музейных фирм «Kvorning Design & Communication» из Дании.
Напомним, Николай Кузецов родился в уральской деревне. Он знал в совершенстве несколько языков, в том числе и немецкий. За свои подвиги он был удостоен звания Герой Советского Союза.
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