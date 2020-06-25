В Екатеринбурге открылась выставка об «уральском Джеймсе Бонде» Николае Кузнецовом

Интерактивная экспозиция была открыта в парке «Россия — моя история».

Главной особенностью выставки стала подача по принципу кино, когда посетителям предлагается как бы стать исследователями и изучить биографию разведчика.

Экспозиция была подготовлена одной из ведущих музейных фирм «Kvorning Design & Communication» из Дании.