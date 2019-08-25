Свердловский областной суд в третий раз отказался освободить криминального авторитета

Об освобождении Палыча по болезни ходатайствовал начальник ИК № 2 в Синарском районном суде Каменска-Уральского. Суд удовлетворил ходатайство, но прокуратура опротестовала освобождение авторитета.

Областной суд отменил постановление суда первой инстанции в связи с существенными нарушениями уголовно-процессуального законодательства. Суд установил лишь наличие у осужденного диагноза, включенного в перечень заболеваний, препятствующих отбыванию наказания, однако не исследовал и не дал оценку обстоятельствам, имеющим значение для разрешения ходатайства,пояснили решение в пресс-службе Свердловского областного суда.

Материалы дела отправят на новое рассмотрение в суд первой инстанции, но уже по подсудности — в Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга. Николай Смовж пытался освободиться в 2018 году, но тогда прокуратура так же воспрепятствовала этому.