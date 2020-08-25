В Нижнем Тагиле суд арестовал пекаря, обвиняемого в убийстве младенца

В Нижнем Тагиле была избрана мера пресечения для обвиняемого в убийстве младенца из-за отказа есть из бутылочки, сообщает пресс-служба СУ СК по Свердловской области.

Следственный отдел по Ленинскому району Нижнего Тагила предъявил обвинение местному жителю 1984 года рождения, который работает пекарем в частной организации. Мужчину обвиняют в совершении преступления по ч.4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Наказание по данной статье предусматривает вплоть до 15 лет лишения свободы. По информации следствия, вечером 20 августа 2020 года обвиняемый находился вместе со своим сыном 2019 года рождения в квартире на улице Первомайская. Он нанес несколько ударов по голове младенца, в результате чего он скончался на месте от закрытой черепно-мозговой травмы. После этого мужчина отнес ребенка в другую комнату и ушел из дома. Он был задержан по «горячим следам». На данный момент сотрудники Следственного комитета проводят мероприятия, направленные на выяснение обстоятельств гибели младенца, а также собирают доказательную базу. Кроме того, СКР обратилось в суд с ходатайством об избрании меры пресечения для задержанного в виде заключения под стражу. Суд удовлетворил просьбу и отправил пекаря под стражу до 20 октября 2020 года. Обвиняемый признал вину частично. Однако органы СКР имели веские основания для предъявления обвинения. Также отмечается, что с учетом характера совершенного деяния и данных о личности обвиняемого, в ходе расследования будет проведена судебно-психологическая экспертиза.

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