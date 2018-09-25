Молодые, здоровые, с образованием: мужчин Нижнего Тагила приглашают работать в ГИБДД

Будущим сотрудникам МУ МВД России «Нижнетагильское» обещают высокую зарплату, перспективу карьерного роста, а также социальный пакет, ежегодный отпуск не менее 30 суток и бесплатный проезд по РФ к месту отдыха и обратно.

Помимо этого, сотрудники ведомства и члены их семей получат бесплатное обслуживание как во время службы, так и на пенсии.

Также молодые люди смогут обучаться в ведомственных вузах.