Молодые, здоровые, с образованием: мужчин Нижнего Тагила приглашают работать в ГИБДД
Сегодня, 11:30Общество
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МУ МВД «Нижнетагильское» набирает молодых сотрудников, прошедших службу в Вооруженных силах России, на вакантные должности. Обязательные условия – возраст до 35 лет, отсутствие судимости и образование не ниже среднего.
Сюжеты: Нижний Тагил
Будущим сотрудникам МУ МВД России «Нижнетагильское» обещают высокую зарплату, перспективу карьерного роста, а также социальный пакет, ежегодный отпуск не менее 30 суток и бесплатный проезд по РФ к месту отдыха и обратно.
Помимо этого, сотрудники ведомства и члены их семей получат бесплатное обслуживание как во время службы, так и на пенсии.
Также молодые люди смогут обучаться в ведомственных вузах.
По вопросам трудоустройства необходимо обращаться в МУ МВД России «Нижнетагильское» по адресу Островского, 7, кабинет №215, а также в отдел ГИБДД по адресу Мира, 57а, кабинет №22. При себе нужно иметь паспорт, военный билет и диплом об образовании.
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