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Проект программы по обеспечению школ учителями будет разработан в Нижнем Тагиле
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Проект программы по обеспечению школ учителями будет разработан в Нижнем Тагиле

Сегодня, 21:20Общество
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