Проект программы по обеспечению школ учителями будет разработан в Нижнем Тагиле

Выпускники педагогических вузов после окончания учебы не идут работать в школу.

В этом учебном году к нам пришли два учителя математики, два учителя русского языка, 22 учителя младших классов, два учителя информатики. За последние пять лет не приходило ни одного учителя физики, рассказала начальник управления образования администрации Нижнего Тагила Татьяна Удинцева.

По словам директора социально-педагогического института Лилии Егоровой, половина абитуриентов рассчитывают на бюджетные места, вторая половина нацелена на получение профессии.

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Кроме того, в скором времени будет введена новая система аттестации, которая может быть сложна для понимания учителями с большим стажем работы в школе.