Валентина Матвиенко поддержала строительство второй ветки метро в Екатеринбурге
Бывший мэр Екатеринбурга Аркадий Чернецкий на проходившем 25 сентября правительственном часе обратил внимание федеральных министров на необходимость помочь строительству второй метки метро в уральской столице. Идею поддержала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, сообщает «Комсомольская правда Урал».
Свою идею Чернецкий высказал министру экономического развития России Максиму Орешкину. Экс-мэр предложил федеральному центру софинансировать программу строительства метрополитена в Екатеринбурге и других крупных городах страны.
Это не нормальная ситуация, что мы практически не обращаем внимания на инфраструктуру в крупных городах. Метро сегодня — единственный серьезный шаг к решению транспортных проблем в городах,заявил Чернецкий.
Министр заявил в ответ, что вложение средств в развитие транспортной инфраструктуры городов способствует развитию экономики страны и региона. При этом акцент не стоит делать только на метрополитене.
Это и решение застарелых транспортных проблем, и спрос на продуты отечественной промышленности,подчеркнул Максим Орешкин.
Валентина Матвиенко поддержала идею Чернецкого и отметила, что метро — самый экологичный транспорт, поэтому этот вопрос нужно взять на контроль.
Я поддерживаю Аркадия Михайловича. В крупных городах без развития метро не решить транспортные проблемы, которые нарастают из года в год. Если федеральный бюджет поддержит регионы, то и они будут быстрее напрягаться и строить метро,сказала Матвиенко.
Напомним, что план второй ветки метро, которая соединит ВИЗ и Каменные палатки, был презентован в августе нынешним главой Екатеринбурга Александром Высокинским.