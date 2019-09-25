Валентина Матвиенко поддержала строительство второй ветки метро в Екатеринбурге

Свою идею Чернецкий высказал министру экономического развития России Максиму Орешкину. Экс-мэр предложил федеральному центру софинансировать программу строительства метрополитена в Екатеринбурге и других крупных городах страны.

Это не нормальная ситуация, что мы практически не обращаем внимания на инфраструктуру в крупных городах. Метро сегодня — единственный серьезный шаг к решению транспортных проблем в городах,заявил Чернецкий.

Министр заявил в ответ, что вложение средств в развитие транспортной инфраструктуры городов способствует развитию экономики страны и региона. При этом акцент не стоит делать только на метрополитене.

Это и решение застарелых транспортных проблем, и спрос на продуты отечественной промышленности,подчеркнул Максим Орешкин.

Валентина Матвиенко поддержала идею Чернецкого и отметила, что метро — самый экологичный транспорт, поэтому этот вопрос нужно взять на контроль.

Я поддерживаю Аркадия Михайловича. В крупных городах без развития метро не решить транспортные проблемы, которые нарастают из года в год. Если федеральный бюджет поддержит регионы, то и они будут быстрее напрягаться и строить метро,сказала Матвиенко.