Сотрудники уральского МФЦ просят Куйвашева не увольнять директора

Наталья Змеева сделала наш коллектив дружным, мы работаем в команде. Её награждали почетной грамотой Губернатора Свердловской области за добросовестный труд. Если вы так высоко цените труд директора МФЦ, то почему нельзя заключить с ней новый контракт? пишут коллеги в письме.