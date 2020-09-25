Сотрудники уральского МФЦ просят Куйвашева не увольнять директора

Отмечается, что инициатива исходила исключительно от рядовых работников МФЦ. За 24 сентября 380 коллег Змеевой подписали обращение. Реакция обусловлена появившейся в СМИ информацией о предстоящем увольнении.
Наталья Змеева сделала наш коллектив дружным, мы работаем в команде. Её награждали почетной грамотой Губернатора Свердловской области за добросовестный труд. Если вы так высоко цените труд директора МФЦ, то почему нельзя заключить с ней новый контракт? пишут коллеги в письме.
Кроме письма, в поддержку Змеевой начата активная акция в социальных сетях.
Напомним, контракт с действующим руководителем МФЦ Свердловской области закончится 25 сентября.