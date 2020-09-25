Сотрудники уральского МФЦ просят Куйвашева не увольнять директора

Сотрудники уральского МФЦ просят Куйвашева не увольнять директора

Сегодня, 08:50ОбществоPhoto: 1Mediainvest.ru
Сотрудники МФЦ направили коллективное письмо в адрес губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева с просьбой не увольнять директора Александру Змееву, сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что инициатива исходила исключительно от рядовых работников МФЦ. За 24 сентября 380 коллег Змеевой подписали обращение. Реакция обусловлена появившейся в СМИ информацией о предстоящем увольнении.

Наталья Змеева сделала наш коллектив дружным, мы работаем в команде. Её награждали почетной грамотой Губернатора Свердловской области за добросовестный труд. Если вы так высоко цените труд директора МФЦ, то почему нельзя заключить с ней новый контракт? пишут коллеги в письме.

Кроме письма, в поддержку Змеевой начата активная акция в социальных сетях.

Напомним, контракт с действующим руководителем МФЦ Свердловской области закончится 25 сентября.

Related news:
Свердловская областьмфц
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 127018, г. Москва, ул. Полковая, д.3, стр.4, эт.4, пом. I, комн. 1. Главный редактор: Суворова Ю.Д. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы