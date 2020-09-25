В Екатеринбурге снова начали штрафовать людей без медицинских масок

22 сентября губернатор Евгений Куйвашев потребовал снизить риски распространения гриппа, ОРВИ и коронавируса. Представители Министерства общественной безопасности вместе с полицейскими начали инспектировать многолюдные места Екатеринбурга, а также общественный транспорт.
По словам начальника отдела по обеспечению деятельности в сфере подготовки и проведения публичных мероприятий областного Министерства общественной̆ безопасности Олега Малишевского, в соответствии с указом губернатора, необходимо соблюдать социальную дистанцию и ношение масок в общественных местах.
В оперативном штабе Свердловской области рассказали, что рейды будут продолжаться. По результатам этой проверки в правоохранительные органы направлено 23 материала для составления протокола.
Напомним, Тагилстроевский суд Нижнего Тагила ежедневно штрафует до 40 жителей за нарушение масочного режима.