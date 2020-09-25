В Екатеринбурге снова начали штрафовать людей без медицинских масок

По словам начальника отдела по обеспечению деятельности в сфере подготовки и проведения публичных мероприятий областного Министерства общественной̆ безопасности Олега Малишевского, в соответствии с указом губернатора, необходимо соблюдать социальную дистанцию и ношение масок в общественных местах.