В Нижнем Тагиле пройдет экологический диктант

Мероприятие проводится ежегодно и приурочено к Всемирному дню вторичной переработки отходов. Портал экодиктанта начнет работу в начале октября. На сайте будет предоставлена информация о месте, где можно пройти диктант, если желающий хочет написать его не в интернете. Кроме того, посетители ресурса смогут ознакомиться с подготовительными материалами.