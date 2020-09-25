В Нижнем Тагиле пройдет экологический диктант

В Нижнем Тагиле пройдет экологический диктант

Сегодня, 11:18ОбществоPhoto: 1Mediainvest.ru
Всероссийский экодиктант пройдет 15 и 16 ноября в онлайн и офлайн формате. Принять участие может любой тагильчанин старше 12 лет, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.

Мероприятие проводится ежегодно и приурочено к Всемирному дню вторичной переработки отходов. Портал экодиктанта начнет работу в начале октября. На сайте будет предоставлена информация о месте, где можно пройти диктант, если желающий хочет написать его не в интернете. Кроме того, посетители ресурса смогут ознакомиться с подготовительными материалами.

Известно, что будет четыре варианта заданий по 25 вопросов. Время на написание будет ограничено, уложиться надо будет в 45 минут.

Допустившим недочёты, после экзамена по желанию предоставят онлайн-обучение, чтобы закрыть пробелы в знаниях.

Напомним, 3 сентября в стране прошел "Диктант победы". Проведение планировалось на промышленных точках в городах трудовой славы, в заповедниках и этнографических парках.

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