Баскетболисты «Урала» сыграют с получившим двойку из-за фильма екатеринбуржцем
Сегодня, 21:21ОбществоФото: кадр из фильма «Движение вверх»
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Спортсмены из баскетбольного клуба «Урал» решили поддержать не смотревшего фильм «Движение вверх» екатеринбургского школьника, получившего за это двойку.
Сюжеты: Екатеринбург
Баскетболисты узнали об инциденте, произошедшем в одной из школ Екатеринбурга, и решили поддержать ученика. 12 ноября в школе пройдет бесплатный мастер-класс, который проведут баскетболисты, а «двоечник» получит абонемент для себя и своей семьи на все игры сезона, сообщает ТАСС.
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