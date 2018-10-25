Баскетболисты «Урала» сыграют с получившим двойку из-за фильма‍ екатеринбуржцем

Баскетболисты узнали об инциденте, произошедшем в одной из школ Екатеринбурга, и решили поддержать ученика. 12 ноября в школе пройдет бесплатный мастер-класс, который проведут баскетболисты, а «двоечник» получит абонемент для себя и своей семьи на все игры сезона, сообщает ТАСС.