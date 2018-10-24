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Ученик в Екатеринбурге не посмотрел «Движение вверх» и получил двойку по физкультуре
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Ученик в Екатеринбурге не посмотрел «Движение вверх» и получил двойку по физкультуре

Сегодня, 21:05ОбществоФото: Скриншот из фильма «Движение вверх»
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