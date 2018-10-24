Ученик в Екатеринбурге не посмотрел «Движение вверх» и получил двойку по физкультуре

В школе №53 в Екатеринбурге произошел скандал. Отец одного из учеников был возмущен тем, что его сын получил двойку по физкультуре после того, как не посмотрел фильм «Движение вверх».

Мужчина пояснил, что после просмотра необходимо было сделать вывод о методах спортивной мотивации, использованных в сюжете. Также екатеринбуржец рассказал, что у мальчика нет мамы и семья небогатая, поэтому компьютера в квартире нет.