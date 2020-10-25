Екатеринбурженка пожаловалась на отсутствие назначения лечения при COVID-19

Она говорит, что они с сестрой заболели 5 октября, и с этого времени находятся дома на самоизоляции. Приехавшие врачи скорой помощи сказали, что это ОРВИ, потому что у женщин температура была небольшая, а также кашель, насморк и заложенность. На прошлой неделе у них пропало обоняние. До поликлиники дозвонится не удалось, пришлось снова вызывать скорую, медики предложили сами передать информацию в поликлинику.